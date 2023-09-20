Ужасный ляп Онана свел на нет все усилия Манчестер Юнайтед в игре с Баварией

Манчестер Юнайтед отправился на выезд к мюнхенской Баварии в рамках первого матча группового этапа Лиги чемпионов.

Первые 20 минут "красные дьяволы" выглядели лучше своего оппонента, создав несколько действительно опасных моментов.

Однако такое начало поединка было испорчено одной нелепой ошибкой Андре Онана, который не сумел отбить легкий удар Лероя Сане.

Видео ляпа Андре Онана:

Практически сразу же манкунианцы пропустили второй гол, отметился Серж Гнабри.

После перерыва казалось, что МЮ вернулся в игру, благодаря дебютному голу в исполнении Расмуса Хойлунда. Но через четыре минут Харри Кейн реализовал пенальти, вернув прежнее преимущество "ротен".

Источник: MEGOGO

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