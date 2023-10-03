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В Неаполе прошло землетрясение накануне матча Лиги чемпионов

Уже через несколько часов местная команда сыграет с Реалом.
Сегодня, 17:45
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В итальянском Неаполе накануне поединка Лиги чемпионов Наполи - Реал прошло стихийное бедствие.

Как сообщает издание Sport, ссылаясь на итальянские СМИ, в городе вчера, 2 октября, прошло легкое землетрясение.

Эпицентр был зафиксирован во Флегрейских полях, которые находятся на расстоянии 9 километров от Неаполя.

Магнитуда землетрясения была на уровне 4 баллов по шкале Рихтера, в самом городе жители почувствовали лишь небольшие толчки, однако в некоторых районах были замечены оползни.

Отметим, что матч между Реалом и Наполи состоится сегодня, 3 октября, в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов наполи

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