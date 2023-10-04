Смотреть онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов 04.10.2023

В среду, 4 октября, будут сыграны очередные матчи Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Во втором туре группового этапа турнира состоятся восемь поединков, в которых, в частности, Шахтер сыграет на выезде с Антверпеном, дортмундская Боруссия примет Милан, Ньюкасл будет противостоять ПСЖ, Лейпциг встретится с Манчестер Сити, а Порту - с Барселоной.

Смотреть онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов

Трансляции матчей будут доступны в этой новости 4 октября и начать смотреть их онлайн можно, начиная с 19:45 и 22:00 по Киеву. В Украине матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO.

Онлайн-трансляция матча Антверпен - Шахтер, 19:45

Онлайн-трансляция матча Атлетико - Фейенорд, 19:45

Онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Милан, 22:00

Онлайн-трансляция матча Ньюкасл - ПСЖ, 22:00

Онлайн-трансляция матча Порту - Барселона, 22:00

Онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити, 22:00

Онлайн-трансляция матча Селтик - Лацио, 22:00

Онлайн-трансляция матча Црвена Звезда - Янг Бойз, 22:00

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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