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Галатасарай - Манчестер Юнайтед: результат матча

Манкунианцы падают на последнее место в группе.
Вчера, 21:46
Галатасарай - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Галатасарай - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В среду, 29 ноября, в рамках группового этапа ЛЧ Галатасарай принимал дома Манчестер Юнайтед.

Матч начался довольно неожиданно. В первые 20 минут манкунианцы забили два гола, отличились Гарначо и Фернандеш. Однако еще до перерыва Зиеш отыграл один мяч, вколотив его со штрафного.

Второй тайм снова начался за гостями, классную комбинацию завершил Скотт Мактоминей. Однако хозяева надавили, заработали еще один штрафной, и снова Зиеш пробил Онана. Хотя, во второй раз, уже не без ошибки камерунца.

А на 71-й минуте Актюркоглу сравнял счет, и после этого последовала крайне напряженная двадцатиминутка. Обе команды изо всех сил старались вырвать победу, но счет так и не изменился. В теории, обе команды сохраняют шансы пройти в плей-офф.

Статистика матча Галатасарай - Манчестер Юнайтед 5-го тура Лиги чемпионов

Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Зиеш, 29, 62, Актюркоглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 1,78
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 18
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 15 - 18
Угловые: 5 - 3

Галатасарай: Муслера - Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон, 83) - Зиеш (Йылмаз, 82), Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа (Демирбай, 88), Мертенс (Актюркоглу, 60) - Икарди.

Манчестер Юнайтед: Онана - Уан-Биссака (Диогу Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу - Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо (Пельистри, 78) - Хейлунд (Марсьяль, 58).

Предупреждения: Боэ, 42, Айхан, 54 - Фернандеш, 27, Амрабат, 45+2, Шоу, 59, Уан-Биссака, 64

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