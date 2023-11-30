Автор хет-трика, "кошмар" МЮ и другие: определились претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
УЕФА определил четырех претендентов.
По завершению пятого тура группового этапа Лиги чемпионов была определена четверка соискателей на звание лучшего игрока на этой неделе.
Интересно, что из четверки два игрока даже не смогли победить в своих матчах.
Список претендентов на звание лучшего игрока пятого тура
- Хаким Зиеш (Галатасарай) отличился дублем со штрафных в матче против МЮ (3:3);
- Чиро Иммобиле (Лацио) своим дублем против Селтика помог команде гарантировать себе место в плей-офф;
- Жоао Марио (Бенфика) оформил хет-трик в ворота миланского Интера, хотя это не помогло его команде победить (3:3);
- Фил Фоден помог Ман Сити сделать камбэк в матче против Лейпцига (3:2), забив гол и отдав два ассиста на партнеров;
Отметим, что в прошлый раз игроком тура был признан Антуан Гризманн из мадридского Атлетико. На ISPORT можно узнать все результаты Лиги чемпионов.
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