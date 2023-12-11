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Тренер Ньюкасла: Наша ситуация с травмированными игроками куда хуже, чем у Милана

Эдди Хау "подстелил солому" в случае, если его команда не сможет обыграть оппонента.
Сегодня, 11:49
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Главный тренер Ньюкасл Эдди Хау посетовал на тяжелую ситуацию с травмированными игроками перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против Милана.

По словам англичанина, у "сорок" куда хуже проблемы, чем у "россонери", которые также не могут рассчитывать на некоторых важных исполнителей.

"Лига чемпионов – особенный турнир, но он также приносит с собой больше матчей. Мы надеялись, что у нас есть команда, которая справится с этим, но с учетом травм, я думаю, у нас была худшая ситуация, по сравнению с другими командами", - цитирует тренера Альфредо Педулла.

"Много ли в Милане травмированных игроков? Да, но у нас дела куда хуже, чем у них. Есть свет в конце туннеля с Каллумом Уилсоном и Шоном Лонгстаффом. Очень важные для нас игроки, которые хорошо проявили себя, когда играли".

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Напомним, что матч Ньюкасл - Милан состоится в среду, 13 декабря. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл эдди хау

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Тренер Ньюкасла: Наша ситуация с травмированными игроками куда хуже, чем у Милана
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