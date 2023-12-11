РБ Лейпциг готов отпустить Вернера, если тот захочет уйти

Недавно стало известно, что Тимо Вернер недоволен ситуацией, которая складывается для него в РБ Лейпциг.

После возвращения из Челси 27-летний немец провел хороший сезон в Германии, однако в этом году у него возникли проблемы с нехваткой игрового времени.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, руководство "быков" хочет сделать все, чтобы Вернер преуспел в Лейпциге.

Однако если же Тимо захочет сменить обстановку, никто не встанет у него на пути - клуб отпустит его, как и было объявлено ранее.

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Пока что Вернер не планирует покидать РБ Лейпциг во время зимнего трансферного окна, несмотря на то, что некоторые команды из Англии (в том числе Манчестер Юнайтед) запрашивали информацию о нем.

В нынешнем сезоне Тимо Вернер принял участие в 13 матчах во всех турнирах (370 минут), в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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