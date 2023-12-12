Порту дороже Шахтера практически в три раза: трансферное сравнение команд

В среду, 13 декабря, на Драгау пройдет важнейший матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Порту и Шахтером. Португальский и украинский коллективы в этом поединке определят второго от группы Н участника 1/8 финала.

ISPORT изучил составы команд и представляет некоторые их особенности.

Примечательно, но за все эти годы, что Шахтер представляет Украину на еврокубковой арене, эти два клуба ни разу не проводили между собой трансферы.

Но на самом деле это и не удивительно: оба коллектива имеют одинаковую политику по покупке молодых игроков, их развитии и дальнейшей продаже. В каком-то смысле их даже можно назвать конкурентами, хотя всем ясно, что у "драконов" в этом плане больше опыта.

Трансферы Порту

Входящие

Минувшим летом Порту сделал ставку на покупку молодых испанцев, самым дорогим из которых стал Иван Хайме - за его трансфер будущий соперник Шахтера заплатил Фамаликану 10 миллионов евро.

Также у Барселоны был приобретен Нико Гонсалес (8,4 миллиона), у Жил Висенте взяли Франа Наварро (7 миллионов), а у Боки Хуниорс - аргентинского вингера Алана Варелу (8 миллионов).

Из Аякса в качестве аренды на сезон вернулся домой сын главного тренера Франсишку Консейсау, а вместе с ним по той же схеме пришел Хорхе Санчес. Из второй команды Порту вызвали вингера Гонсалу Боржеса, из аренды вернулся Ромарио Баро.

Иван Хайме / Источник: Getty Images

Исходящие

В плане продаж португальцы отличились лишь единожды, да и то при помощи Саудовской Аравии - за 60 миллионов в Ан-Наср уехала едва ли не главная звезда команды Отавиу.

Диогу Лейте, вернувшийся из аренды, был сразу же продан Униону за 7,5 миллиона, Мамаду Н'Диайе ушел в аренду в Аль-Раэд, а Бернарду Фолья пошел добывать опыт в Порту Б.

Стоит также отметить целый десант игроков, которые получили статус свободных агентов и уже нашли себе новые клубы: Карраса (Шавиш), Матеус Урибе (Аль-Садд), Уилсон Манафа (Гранада), Нану (Самсунспор), Фернандо Андраде (Каза Пия) и второй сын главного тренера Порту Родриго Консейсау (Цюрих).

Криштиану Роналду и Отавиу / Источник: Getty Images

Согласно всем известному порталу Transfermarkt, весь состав Порту оценивается в 289 миллионов евро. Самым дорогим игроком "драконов" считается вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, чья стоимость оценивается в 45 миллионов. Следом в порядке убывания стоимости идут вингер Пепе (25 миллионов), Эванилсон (22 миллиона) и Галено (20 миллионов).

Если сравнивать клубы между собой, то Шахтер оценивается практически в три раза меньше, чем Порту - 113 миллионов. По мнению Transfermarkt, самым дорогим футболистом у "горняков" является Николай Матвиенко (20 миллионов). В тройке самых дорогостоящих нашлось место Георгию Судакову (18 миллионов) и Артему Бондаренко (9 миллионов).

Другие интересные факты о клубах:

Сержиу Консейсау возглавляет Порту с лета 2017 года - за это время у руля Шахтера побывало семь тренеров (если учитывать Дарио Срна);

в составе Порту выступают восемнадцать легионеров - у Шахтера таких одиннадцать;

по итогам сезона-2022/23 Шахтер имел больший трансферный доход, чем Порту (114,8 миллионов против 86 миллионов - спасибо продаже Михаила Мудрика);

средний возраст игроков Шахтера на 2,5 года меньше, чем у Порту (24,1 против 26,6);

шестнадцать игроков Шахтера представляют свои страны на международном уровне, еще пятнадцать - на молодежном, у Порту таких всего девять и два соответственно;

лучшими бомбардирами противостояний Порту и Шахтера являются Галено, Джексон Мартинес, Халк и Луис Адриано - все они забили по два гола.

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