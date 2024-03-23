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Воспитанник Динамо заинтересовал топ-клуб Испании

Пономаренко находится на радаре у команд из Англии и Испании.
Сегодня, 11:08
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.

Как сообщает Todofichajes, 18-летний игрок привлек внимание Севильи.

Испанский клуб попытается подписать украинцав следующее трансферное окно. В Севильи видят в Пономаренко "нового Артема Довбика".

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Интерес к Пономаренко также провляют клубы из АПЛ.

Пономаренко выступает за Динамо U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за первую команду в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал середняка Ла Лиги.

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