Воспитанник Динамо заинтересовал топ-клуб Испании
Пономаренко находится на радаре у команд из Англии и Испании.
Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.
Как сообщает Todofichajes, 18-летний игрок привлек внимание Севильи.
Испанский клуб попытается подписать украинцав следующее трансферное окно. В Севильи видят в Пономаренко "нового Артема Довбика".
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Интерес к Пономаренко также провляют клубы из АПЛ.
Пономаренко выступает за Динамо U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за первую команду в УПЛ.
Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал середняка Ла Лиги.
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