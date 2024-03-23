Лунин заинтересовал топ-клуб Англии

Украинец может оказаться в манчестерском гранде.

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации портала Okdiario, Манчестер Юнайтед проявляет интерес к 25-летнему футболисту.

Читай также: Невероятный прогресс Лунина: обновлена стоимость украинцев в Ла Лиге

Отмечается, что украинец может принять предложение от англичан, ведь ему симпатичен такой вариант.

В текущем сезоне Лунин за Реал провел 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Реал приготовил для Лунина новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!