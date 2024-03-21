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Невероятный прогресс Лунина: обновлена стоимость украинцев в Ла Лиге

Все украинцы выросли в цене.
Сегодня, 18:55
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Авторитетный портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин подорожал на 50% - теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

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Украинские легионеры каталонской Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик подорожали (на три и два миллиона евро).

Нападающий Валенсии Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.

Украинские футболисты в Ла Лиге:

  • Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн
  • Андрей Лунин (Реал) – 16 млн
  • Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн

Ранее сообщалось, что Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси.

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