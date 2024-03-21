Невероятный прогресс Лунина: обновлена стоимость украинцев в Ла Лиге
Все украинцы выросли в цене.
Авторитетный портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин подорожал на 50% - теперь его стоимость составляет 16 миллионов.
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Украинские легионеры каталонской Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик подорожали (на три и два миллиона евро).
Нападающий Валенсии Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.
Украинские футболисты в Ла Лиге:
- Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро
- Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн
- Андрей Лунин (Реал) – 16 млн
- Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн
Ранее сообщалось, что Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси.
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