Невероятный прогресс Лунина: обновлена стоимость украинцев в Ла Лиге

Все украинцы выросли в цене.

Авторитетный портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин подорожал на 50% - теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

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Украинские легионеры каталонской Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик подорожали (на три и два миллиона евро).

Нападающий Валенсии Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.

Украинские футболисты в Ла Лиге:

Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро

Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн

Андрей Лунин (Реал) – 16 млн

Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн

Ранее сообщалось, что Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси.

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