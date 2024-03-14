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Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси

Трем украинцам изменили цену в АПЛ.
Сегодня, 17:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Вингер Челси Михаил Мудрик подешевел на пять миллионов. Примечательно, что в составе "синих" он уже упал в цене в четвертый раз.

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Защитник Борнмута Илья Забарный, который забил первый гол в АПЛ, подорожал на 3 миллиона евро. Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вырос в цене на 2,5 миллиона евро.

Цены на Виталия Миколенко и Александра Зинченко не были обновлены.

Напомним, в Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного.

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