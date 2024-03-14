Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси
Трем украинцам изменили цену в АПЛ.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.
Вингер Челси Михаил Мудрик подешевел на пять миллионов. Примечательно, что в составе "синих" он уже упал в цене в четвертый раз.
Читай также: Почеттино - о том, почему Мудрик не в старте: Это вопрос не ко мне, а к нему
Защитник Борнмута Илья Забарный, который забил первый гол в АПЛ, подорожал на 3 миллиона евро. Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вырос в цене на 2,5 миллиона евро.
Цены на Виталия Миколенко и Александра Зинченко не были обновлены.
Напомним, в Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!