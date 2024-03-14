В Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного
В Борнмуте остались под впечатлением после дебютного гола Ильи Забарного.
Напомним, "вишни" совершили невероятный камбек против Лутона, проигрывая после первого тайма 0:3. Один из победных голов на счету украинского защитника.
Пресс-служба Борнмута очень метко оценила дебютный гол Забарного за клуб, описав все одним словом - Король.
KING 👑 pic.twitter.com/bdDg8bFGRE— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024
Довольны остались и фанаты клуба, которые также в восторге от украинца. В комментариях можно найти множество хвалебных слов в адрес Ильи.
"Что за выступление!", "Большой игрок", "Украинский король" и много других восхищенных отзывов.
Ранее также сообщалось, что Борнмут установил несколько достижений.
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