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В Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного

Одним словом пресс-служба описала выступление украинца.
Сегодня, 10:30
Илья Забарный / AFC Bournemouth
Илья Забарный / AFC Bournemouth

В Борнмуте остались под впечатлением после дебютного гола Ильи Забарного.

Напомним, "вишни" совершили невероятный камбек против Лутона, проигрывая после первого тайма 0:3. Один из победных голов на счету украинского защитника.

Пресс-служба Борнмута очень метко оценила дебютный гол Забарного за клуб, описав все одним словом - Король.

Довольны остались и фанаты клуба, которые также в восторге от украинца. В комментариях можно найти множество хвалебных слов в адрес Ильи.

"Что за выступление!", "Большой игрок", "Украинский король" и много других восхищенных отзывов.

Ранее также сообщалось, что Борнмут установил несколько достижений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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