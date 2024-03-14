Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном

В рамках перенесенного матча 17 тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле сыграл с Лутоном.

После первого тайма "вишни" проигрывали 0:3, но в итоге благодаря в том числе голу Забарного, одержали победу со счетом 4:3.

Таким образом, подопечные Андони Ироалы установили несколько достижений для истории АПЛ. Борнмут стал первым с 2003 года клубом, который отыгрался после трех пропущенных голов и только 3-м с 1991 года, кто сделал это, проигрывая в 3+ мяча после первого тайма.

Последнее ранее удавалось Манчестер Юнайтед в 2001 и Вулверхэмптону в 2003.

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