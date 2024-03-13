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Забарный забил свой первый гол в АПЛ

Помогла система фиксации голов.
Вчера, 23:04
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках перенесенного матча 17 тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле встречается с Лутоном.

"Вишни" проигрывали после первого тайма со счетом 0:3, но во втором тайме начали камбэк, в котором принял участие Илья Забарный.

Украинский центрбек пришел на подачу углового, и сумел пробить по воротам после давки в штрафной площадке соперника. Игрок Лутона вынес мяч, но оказалось, что когда он это сделал, то было поздно и судья засчитал взятие ворот.

Таким образом, Забарный забил свой первый гол в АПЛ. Отметим, что на момент написания новости счет уже ничейный - 3:3. За коллектив Андони Ираолы также забивали Доминик Соланке и Антони Семеньо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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