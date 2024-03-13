iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут - Лутон: Обзор и результат матча чемпионата Англии 13.03.2024

"Вишни" одержали тяжелую победу в перенесенном поединке.
Вчера, 23:39
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле встретил Лутон.

"Шляпники" шокировали хозяев, забив уже на 9-й минуте. Отличился нидерландский вингер Тахит Чонг.

Еще до перерыва коллектив Роба Эдвардса довел счет до разгромного благодаря голам Чидози Огбене и Росса Баркли.

Вероятно, гости решили, что дело сделано, поэтому после перерыва расслабились, но это было их ошибкой, поскольку уже на 50-й минуте один из голов отквитал Доминик Соланке.

Еще через 12 минут произошло очень долгожданное событие для украинских болельщиков. Илья Забарный подключился на подачу с углового и после давки в штрафной сумел нанести удар по воротам Томаша Камински, забив свой первый гол в АПЛ.

На 64-й минуте счет сравнял Антуан Семеньо, а на 84-й он же оформил дубль, принеся "вишням" победу.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Лутон

Борнмут - Лутон 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семеньо, 64, 84 - Чонг, 9 - Огбене, 31, Баркли, 45+3

xG: 2.28 - 1.89
Удары: 24 - 9
Удары в створ ворот: 10 - 4
Владение мячом: 59% - 41%

Борнмут: Нето - Смит (Адамс, 71), Забарный, Мефам, Уаттара - Кристи (Гилл, 90+6), Кук - Семеньо, Скотт (Тавернье, 46), Синистерра (Унал, 46) - Соланке (Биллинг, 90)

Лутон Таун: Камински - Берк, Менги, Хашиока (Раддок Мпанзу, 68) - Каборе, Кларк, Баркли (Таунсенд, 88), Даути - Огбене (Берри, 88), Чонг (Вудроу, 74) - Моррис

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный Лутон Таун

Статьи по теме

Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном
Забарный забил свой первый гол в АПЛ Забарный забил свой первый гол в АПЛ
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Атлетико и Боруссия Дортмунд вышли в четвертьфинал Лига чемпионов: Атлетико и Боруссия Дортмунд вышли в четвертьфинал
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:05
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:51
Лига чемпионов: Атлетико и Боруссия Дортмунд вышли в четвертьфинал
Европа00:50
Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер
Европа00:38
ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв Ниццу
Европа00:15
Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа23:39
Борнмут "перестрелял" Лутон в бешеном матче с дебютным голом Забарного
Бокс23:38
"Думал, он лучше": Уайт озвучил основную причину сокрушительного поражения Нганну от Джошуа
Европа23:16
Известная ведущая потроллила Каррагера за неуместную шутку о "ее верности"
Европа23:04
Забарный забил свой первый гол в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK