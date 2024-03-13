Борнмут - Лутон: Обзор и результат матча чемпионата Англии 13.03.2024

В рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле встретил Лутон.

"Шляпники" шокировали хозяев, забив уже на 9-й минуте. Отличился нидерландский вингер Тахит Чонг.

Еще до перерыва коллектив Роба Эдвардса довел счет до разгромного благодаря голам Чидози Огбене и Росса Баркли.

Вероятно, гости решили, что дело сделано, поэтому после перерыва расслабились, но это было их ошибкой, поскольку уже на 50-й минуте один из голов отквитал Доминик Соланке.

Еще через 12 минут произошло очень долгожданное событие для украинских болельщиков. Илья Забарный подключился на подачу с углового и после давки в штрафной сумел нанести удар по воротам Томаша Камински, забив свой первый гол в АПЛ.

На 64-й минуте счет сравнял Антуан Семеньо, а на 84-й он же оформил дубль, принеся "вишням" победу.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Лутон

Борнмут - Лутон 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семеньо, 64, 84 - Чонг, 9 - Огбене, 31, Баркли, 45+3

xG: 2.28 - 1.89

Удары: 24 - 9

Удары в створ ворот: 10 - 4

Владение мячом: 59% - 41%

Борнмут: Нето - Смит (Адамс, 71), Забарный, Мефам, Уаттара - Кристи (Гилл, 90+6), Кук - Семеньо, Скотт (Тавернье, 46), Синистерра (Унал, 46) - Соланке (Биллинг, 90)

Лутон Таун: Камински - Берк, Менги, Хашиока (Раддок Мпанзу, 68) - Каборе, Кларк, Баркли (Таунсенд, 88), Даути - Огбене (Берри, 88), Чонг (Вудроу, 74) - Моррис

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