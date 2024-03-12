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Почеттино - о том, почему Мудрик не в старте: Это вопрос не ко мне, а к нему

Украинец пока не заслужил это место.
Сегодня, 11:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Маурисио Почеттино рассказал, почему Михаил Мудрик перестал попадать в стартовый состав.

Отметим, что в 2024 году украинец еще ни разу не сыграл в старте, последний раз он начинал матч не со скамейки еще в декабре против Кристал Пэлас.

Почеттино отметил, что все вопросы по этому поводу стоит задавать Мудрику, ведь место в старте необходимо заслужить.

"Он забил очень хороший гол. Действительно очень хороший. Этого мы и ждем от игрока, который выходит со скамейки, – влияния.

Нужно конкурировать с разными игроками на позиции, где он может выходить, и заслужить место на поле. Это вопрос больше к нему, чем ко мне", – цитирует тренера Football London.

Напомним, что в матче с Ньюкаслом гол Мудрика принес Челси победу. 

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