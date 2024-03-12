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Челси - Ньюкасл 3:2 видео голов и обзор матча АПЛ

"Синие" переиграли соперника в поединке, в котором было забито пять голов.
Сегодня, 08:20
Челси - Ньюкасл / Getty Images
Челси - Ньюкасл / Getty Images

В понедельник, 11 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Челси принимал Ньюкасл. 

В первом тайме команды обменялись голами. Джексон забил после передачи Палмера, а Исак восстановил паритет.

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На старте второго тайма Палмер вывел Челси в перед, а затем украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле со скамейке запасных, забил гол после сольного прохода.

Ньюкасл забил на последних минутах, но спаситсь от поражения не сумел.

Видео голов и обзор матча АПЛ Челси - Ньюкасл:

Челси - Ньюкасл 3:2
Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 78 - Исак, 43, Мерфи, 90

Челси: Петрович - Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья - Энцо, Кайседо - Палмер, Галлагер, Стерлинг (Мудрик, 70) - Джексон.

Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69) - Лонгстафф, Гимараэс (Уайт, 81), Уиллок (Майли, 80) - Альмирон (Андерсон, 69), Исак, Гордон (Мерфи, 46).

Предупреждения: Стерлинг - Уайт

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