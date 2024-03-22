Ванат заинтересовал середняка Ла Лиги

В испанской Ла Лиге может стать на одного украинца больше.

Как сообщает издание Estadio Deportivo, в услугах форварда киевского Динамо Владислва Ваната заинтересован Реал Бетис. Эту информацию источнику якобы подтвердил помощник спортивного директора "зелено-белых" Альваро Ладрон де Гевара, который также дал Ванату характеристику.

"Этот молодой украинец является левоногим, но хорошо владеет правой и выделяется своим дриблингом и темпом, а также необычной вертикальностью, поскольку он больше финишер, чем плеймейкер", цитирует слова де Гевары испанское СМИ.

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Также по данным Estadio Deportivo, нападающий входит в шорт-лист еще нескольких испанских, немецких и английских коллективов, но их названия не раскрываются.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летний Владислав провел 17 матчей в УПЛ, забив 10 голов и отдав 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

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