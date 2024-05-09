Возлюбленная Лунина трогательно поздравила украинца с выходом в финал Лиги чемпионов

В рамках ответного матча в 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добыл волевую победу над Баварией (2:1). Благодаря положительному результату "сливочные" вышли в финал.

Украинский голкипер мадридской команды отыграл весь матч - пропустил один гол и сделал четыре сейва.

Читай также: Лунин - один из лучших игроков Реала в матче против Баварии

Возлюбленная Лунина Анастасия была на стадионе, где поддержала своего мужа.

После поединка девушка опубликовала пост, в котором осыпала комплиментами голкипера Реала.

"Я так тобой горжусь. Вы ждали своего шанса 5 лет, тренировались после каждой тренировки, в выходные и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Вы совершенствовались ежеминутно, чтобы не разочаровать свою команду, быть стеной для них.

Это твой заслуженный финал. Я думаю, что твоя мечта осуществится, и ты сыграешь этот финал и выиграешь этот трофей со своей командой, за мадридистов и за своего сына".

В финале Лиги чемпионов Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Матч пройдет 1 июня.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Бавария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!