iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возлюбленная Лунина трогательно поздравила украинца с выходом в финал Лиги чемпионов

Супруга голкипера Реала поддерживала команду на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 10:27
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

В рамках ответного матча в 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добыл волевую победу над Баварией (2:1). Благодаря положительному результату "сливочные" вышли в финал.

Украинский голкипер мадридской команды отыграл весь матч - пропустил один гол и сделал четыре сейва.

Читай также: Лунин - один из лучших игроков Реала в матче против Баварии

Возлюбленная Лунина Анастасия была на стадионе, где поддержала своего мужа.

После поединка девушка опубликовала пост, в котором осыпала комплиментами голкипера Реала.

"Я так тобой горжусь. Вы ждали своего шанса 5 лет, тренировались после каждой тренировки, в выходные и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Вы совершенствовались ежеминутно, чтобы не разочаровать свою команду, быть стеной для них.

Это твой заслуженный финал. Я думаю, что твоя мечта осуществится, и ты сыграешь этот финал и выиграешь этот трофей со своей командой, за мадридистов и за своего сына".

В финале Лиги чемпионов Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Матч пройдет 1 июня.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Бавария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество
Капитан Реала по-прежнему хочет покинуть команду, несмотря на успехи клуба Капитан Реала по-прежнему хочет покинуть команду, несмотря на успехи клуба
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
Не Беллингем: Анчелотти назвал имя игрока, который заслуживает получить Золотой мяч Не Беллингем: Анчелотти назвал имя игрока, который заслуживает получить Золотой мяч
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа13:41
Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество
Европа13:11
Капитан Реала по-прежнему хочет покинуть команду, несмотря на успехи клуба
Европа13:00
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
Европа12:40
Не Беллингем: Анчелотти назвал имя игрока, который заслуживает получить Золотой мяч
Бокс12:23
Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Бокс12:02
Ломаченко ответил, может ли бой с Камбососом стать последним в его карьере
Автоспорт11:55
Первый генеральный директор ФИА подала в отставку
Теннис11:40
Костюк сыграет с экс-чемпионкой US Open на турнире в Риме
НБА11:36
Полиция начала расследование инцидента при участии игрока Милуоки и фанатов Индианы
Бокс11:24
"Никогда не видел": Камбосос попытался запугать Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK