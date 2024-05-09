Лунин - один из лучших игроков Реала в матче против Баварии
Реал одержал победу в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против Баварии (2:1).
Голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и получил весьма высокие оценки за свое выступление от авторитетных порталов. WhoScored поставил украинцу 7.0 баллов, а Sofascore - 7.3.
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Футболист сумел совершить четыре сейва, один раз вынес мяч, сделал 35 касаний мяча и отдал 27 передач, 20 из которых были точными.
Отметим, контракт Лунина с Реалом истекает уже этим летом. Стороны склоняются к пролонгации соглашения, условия потенциальной сделки пока неизвестны.
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