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Лунин - один из лучших игроков Реала в матче против Баварии

Украинец сделал несколько сейвов, за что получил довольно высокие баллы.
Сегодня, 00:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал одержал победу в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против Баварии (2:1).

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и получил весьма высокие оценки за свое выступление от авторитетных порталов. WhoScored поставил украинцу 7.0 баллов, а Sofascore - 7.3.

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Футболист сумел совершить четыре сейва, один раз вынес мяч, сделал 35 касаний мяча и отдал 27 передач, 20 из которых были точными.

Отметим, контракт Лунина с Реалом истекает уже этим летом. Стороны склоняются к пролонгации соглашения, условия потенциальной сделки пока неизвестны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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