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Известный инсайдер рассказал, почему задерживается продление контракта Лунина с Реалом

Это может быть связано с восстановлением от травмы Тибо Куртуа.
Сегодня, 17:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо высказался о задержке в переговорах между Андреем Луниным и Реалом о продлении контракта.

По словам Романо, это может быть связано с возвращением Тибо Куртуа, поскольку на него рассчитывают как на основного, а украинец тоже хочет получать большое количество игрового времени, но в итоге стороны должны прийти к согласию.

"Реал хочет продлить контракт с игроком. Они верят, что Лунин может стать частью будущего клуба. Игрок должен дать окончательный ответ, но клуб хочет, чтобы переговоры начались.

Причина задержки неизвестна, но это может быть связано с возвращением Куртуа в состав после травмы.

Ожидается, что бельгиец будет первым вратарем в следующем сезоне, и учитывая, что Лунин сам хочет играть в стартовом составе, это может вызвать осложнения. Пока что все выглядит спокойно, несмотря на задержку", - приводит слова Романо Football Espana.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны уже достигли соглашения, а Лунин получит большое увеличение зарплаты, но официального объявления так и не состоялось.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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