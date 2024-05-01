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Лунин близок к согласованию нового контракта с Реалом

Украинец подпишет соглашение до 2028 года.
Сегодня, 16:43
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Андрей Лунин вскоре должен продлить контракт с Реалом.

Как сообщает Марио Кортегана, украинский голкипер и боссы мадридцев пришли к согласию по условиям нового соглашения. Договоренность будет действительна до лета 2028 года.

Отмечается также, что Андрей получит значительное повышение заработной платы, которое он заслужил своей уверенной игрой в отсутствие Тибо Куртуа. Точные цифры не называются.

В текущем сезоне во всех турнирах Лунин провел 29 матчей, пропустив всего 27 голов и в 12 встречах, сыграв на ноль. За эту кампанию, согласно данным Transfermarkt украинец поднял свою стоимость с 5 до 16 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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