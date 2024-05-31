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Анчелотти подтвердил, что Куртуа выйдет на финал Лиги Чемпионов в старте

Андрей Лунин будет на скамейке.
Вчера, 18:59
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Итальянский специалист Карло Анчелотти окончательно закрыл вратарский вопрос в контексте финала Лиги Чемпионов.

Наставник Реала подтвердил, что с первых минут против Боруссии Дортмунд сыграет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется на скамейке.

«Лунин завтра едет с командой и будет на скамейке запасных. Куртуа сыграет", - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Реал - Боруссия состоится завтра, 1 июня, в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Андрей Лунин

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