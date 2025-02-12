Реал установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мадридский Реал в очередной раз вписал себя в историю лучшего клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, «сливочные» стали первым клубом, который одержал 300 побед в ЛЧ/Кубке Европейских чемпионов.

Столичный коллектив с огромным отрывом лидирует в списке коллективов с наибольшим количеством побед в турнире, у идущей второй Баварии таких побед 241.

Напомним, вчера, 11 февраля, Реал победил Манчестер Сити.

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