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Реал установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мадридцы одержали невероятное количество побед в турнире.
Сегодня, 09:29

Мадридский Реал в очередной раз вписал себя в историю лучшего клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, «сливочные» стали первым клубом, который одержал 300 побед в ЛЧ/Кубке Европейских чемпионов.

Столичный коллектив с огромным отрывом лидирует в списке коллективов с наибольшим количеством побед в турнире, у идущей второй Баварии таких побед 241.

Напомним, вчера, 11 февраля, Реал победил Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов реал

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