Милан - Фейенорд 1:1 видео голов и лучших моментов матча 18.02.2025

Во вторник, 18 февраля, Милан принимал на своем поле Фейенорд в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

"Россонери" не смогли исправить ситуацию после гостевого поражения 0:1 в первом поединке и позволили роттердамцам выйти в 1/8 финала турнира.

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Милан повел в матче уже на первой минуте благодаря голу Сантьяго Хименеса, который забил в ворота своей бывшей команды. Тем не менее, владея преимуществом, хозяева поля не смогли развить успех до перерыва.

А в начале второй половины встречи Тео Эрнандес оставил свою команду в меньшинстве. Француз симулировал в чужой штрафной и получил предупреждение, которое стало для него вторым. Воплотить в результат численное преимущество Фейенорду удалось на 73-й минуте, когда Хулиан Карранса головой отправил мяч в ворота "россонери" и принес ничью нидерландской команде.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Фейенорд плей-офф Лиги чемпионов:

Милан - Фейенорд 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Хименес, 1 - Карранса, 73

Милан: Меньян - Уокер, Тиав, Павлович, Эрнандес - Муса (Абрахам, 82), Рейндерс (Чуквуэзе, 83) - Пулишич (Бартезаги, 63), Феликс, Леау - Хименес (Фофана, 71).

Фейенорд: Велленройтер - Рид, Белен, Ганцко, Смал - Миламбо, Модер, Буэно - Хадж Мусса (Митчелл, 87), Редмонд (Карранса, 64), Пайшао.

Предупреждения: Эрнандес, Феликс - Модер.

Удаление: Эрнандес, 51 (второе предупреждение).

Источник: MEGOGO

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