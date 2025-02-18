iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан - Фейенорд 1:1 видео голов и лучших моментов матча 18.02.2025

Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка итальянской и нидерландской команд.
Вчера, 22:18
Милан - Фейенорд 1:1: видео голов и обзор матча / Getty Images
Милан - Фейенорд 1:1: видео голов и обзор матча / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, Милан принимал на своем поле Фейенорд в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

"Россонери" не смогли исправить ситуацию после гостевого поражения 0:1 в первом поединке и позволили роттердамцам выйти в 1/8 финала турнира.

Читай также: Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов

Милан повел в матче уже на первой минуте благодаря голу Сантьяго Хименеса, который забил в ворота своей бывшей команды. Тем не менее, владея преимуществом, хозяева поля не смогли развить успех до перерыва.

А в начале второй половины встречи Тео Эрнандес оставил свою команду в меньшинстве. Француз симулировал в чужой штрафной и получил предупреждение, которое стало для него вторым. Воплотить в результат численное преимущество Фейенорду удалось на 73-й минуте, когда Хулиан Карранса головой отправил мяч в ворота "россонери" и принес ничью нидерландской команде.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Фейенорд плей-офф Лиги чемпионов:

Милан - Фейенорд 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Хименес, 1 - Карранса, 73

Милан: Меньян - Уокер, Тиав, Павлович, Эрнандес - Муса (Абрахам, 82), Рейндерс (Чуквуэзе, 83) - Пулишич (Бартезаги, 63), Феликс, Леау - Хименес (Фофана, 71).

Фейенорд: Велленройтер - Рид, Белен, Ганцко, Смал - Миламбо, Модер, Буэно - Хадж Мусса (Митчелл, 87), Редмонд (Карранса, 64), Пайшао.

Предупреждения: Эрнандес, Феликс - Модер.

Удаление: Эрнандес, 51 (второе предупреждение).

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фейенорд видео голов обзор матча видео матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов
Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником
Милан попытается сохранить в клубе приобретенного воспитанника Реала Милан попытается сохранить в клубе приобретенного воспитанника Реала

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:27
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Лига Чемпионов00:11
Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф
Лига Чемпионов00:08
Бенфика с Трубиным вырвала безумную ничью, выбив Монако из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:04
Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Формула 123:52
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: как прошло мероприятие
Бокс23:35
"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом
Теннис22:56
Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае
Европа22:52
Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение
Лига Чемпионов22:18
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
Лига Чемпионов21:45
Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK