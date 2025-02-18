Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, Милан принимал дома Фейеноорд в рамках ответного матча стыков Лиги чемпионов. Первая игра, напомним, завершилась 1:0 в пользу нидерландского клуба.

Уже на первой минуте матча Милан быстро разыграл угловой, и после подачи в штрафную Сантьяго Хименес забил гол в ворота бывшего клуба.

Одного гола "россонери" были недостаточно, потому команда продолжила атаковать. Жоау Феликс, Леау и Эрнандес упустили свои шансы.

А со стартом второго тайма лидер Милана Тео Эрнандес получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. После этого преимуществом на поле завладел уже Фейеноорд, но сравнять счет в матче сумел лишь на 73-й минуте. Карранса расстрелял Меньяна буквально в упор.

В итоге, по сумме двух матчей в 1/8 Лиги чемпионов прошел Фейеноорд с общим счетом 2:1.

Статистика матча Милан - Фейеноорд 1/16 финала Лиги чемпионов

Милан - Фейеноорд 1:1 (1:2 по сумме двух матчей)

Голы: Хименес, 1 - Карранса, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.14 - 0.71

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 4 - 3

Фолы: 11 - 10

Милан: Меньян - Эрнандес, Павлович, Тиав, Уокер - Рейндерс (Абрахам, 83), Муса (Чуквуэзе, 83), Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Пулишич (Бартезаги, 63) - Хименес (Фофана, 71).

Фейеноорд: Велленройтер - Смал, Ганцко, Белен, Реад - Буэно (Стенгс, 75), Модер, Миламбо - Пайшао, Редмонд (Карранса, 64), Хадж-Мусса (Митчелл, 87).

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