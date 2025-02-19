iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Мне поручили пенальти": лидер Аталанты отреагировал на гневные слова Гасперини

Лукман подвел итоги противостояния с Брюгге в Лиге чемпионов.
Сегодня, 15:44
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов Аталанта проиграла Брюгге и покинула турнир.

Во время поединка итальянская команда получила право на пенальти, но Адемола Лукман не реализовал его.

Наставник Аталанты раскритиковал футболиста, заявив, что он "один из худших исполнителей пенальти, которых когда-либо видел".

Лукман написал пост, в котором отреагировал на критику.

"Мне грустно в такой день, что я вынужден писать это заявление. Больше всего потому, чего мы достигли вместе как команда и как город.

То, что меня выделяли таким образом, не только больно, но и глубоко пренебрежительно, не в последнюю очередь из-за огромной упорной работы и преданности, которую я всегда прилагал каждый день, чтобы помочь добиться успеха этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо.

По правде говоря, я имел дело со многими трудными моментами во время своего пребывания здесь, о большинстве которых я никогда не говорил, потому что, по моему мнению, команда всегда должна быть защищена и должна быть на первом месте. Это делает то, что произошло в прошлый вечер, еще более болезненным".

Читай также: Беллингем узнал наказание за брань в адрес арбитра

"Вместе с нашими невероятными болельщиками мы, как команда, также расстроены результатом в прошлый вечер.

Во время матча штатный пенальтист поручил мне выполнить пенальти, и чтобы поддержать команду, я взял на себя ответственность. Жизнь связана с вызовами и превращением боли в силу, что я и буду делать" - написал Лукман.

Ранее тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Антони и Мбаппе претендуют на звание игрока месяца в Ла Лиге Антони и Мбаппе претендуют на звание игрока месяца в Ла Лиге
Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд
Динамо интересовалось форвардом болгарского клуба Динамо интересовалось форвардом болгарского клуба
Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде

Видео

Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда
Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа18:58
Антони и Мбаппе претендуют на звание игрока месяца в Ла Лиге
Биатлон18:50
Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд
Украина18:39
Динамо интересовалось форвардом болгарского клуба
Европа18:30
Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде
Лига Чемпионов18:01
Лига чемпионов: Боруссия Дортмунд - Спортинг, Реал Мадрид - Манчестер Сити, матчи Ювентуса и ПСЖ
Европа17:59
Манчестер Юнайтед подтвердил, что заплатил серьезную компенсацию Тен Гагу за увольнение
Биатлон17:46
Перро выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира, лучший украинец в ТОП-20
Европа17:27
Гвардиола сделал сенсационное заявление накануне матча с Реалом
Бокс17:25
Усик назвал причину, почему первый бой с Фьюри был труднее, чем реванш
Киберспорт17:15
NaVi получили нового тренера основного состава по Dota 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK