"Мне поручили пенальти": лидер Аталанты отреагировал на гневные слова Гасперини

В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов Аталанта проиграла Брюгге и покинула турнир.

Во время поединка итальянская команда получила право на пенальти, но Адемола Лукман не реализовал его.

Наставник Аталанты раскритиковал футболиста, заявив, что он "один из худших исполнителей пенальти, которых когда-либо видел".

Лукман написал пост, в котором отреагировал на критику.

"Мне грустно в такой день, что я вынужден писать это заявление. Больше всего потому, чего мы достигли вместе как команда и как город.

То, что меня выделяли таким образом, не только больно, но и глубоко пренебрежительно, не в последнюю очередь из-за огромной упорной работы и преданности, которую я всегда прилагал каждый день, чтобы помочь добиться успеха этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо.

По правде говоря, я имел дело со многими трудными моментами во время своего пребывания здесь, о большинстве которых я никогда не говорил, потому что, по моему мнению, команда всегда должна быть защищена и должна быть на первом месте. Это делает то, что произошло в прошлый вечер, еще более болезненным".

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"Вместе с нашими невероятными болельщиками мы, как команда, также расстроены результатом в прошлый вечер.

Во время матча штатный пенальтист поручил мне выполнить пенальти, и чтобы поддержать команду, я взял на себя ответственность. Жизнь связана с вызовами и превращением боли в силу, что я и буду делать" - написал Лукман.

Ранее тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов.

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