"Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин пропустил три мяча от французского Монако, но лиссабонская Бенфика сумела вырвать ничью. Главный тренер "орлов" Бруну Лаже прокомментировал выступление украинца, сообщает A Bola.

"Нет, это не проблема. Пока мяч дойдет до момента, когда Трубин должен вступить в игру, он проходит через 10 игроков. Неправильно сводить все попытки к индивидуальным ошибкам.

Важно посмотреть на то, что мы сделали. Мы сыграли очень хорошо против пятерки защитников, поэтому теперь есть еще один матч для просмотра и анализа. Это позволит нам улучшиться с имеющимися игроками", – заявил специалист.

Всего в нынешнем сезоне Трубин сыграл 35 матчей, в которых пропустил 34 мяча. "На ноль" украинец завершил 16 поединков во всех турнирах.

К слову, ранее Трубин получил худшие оценки за матч от статистических порталов.

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