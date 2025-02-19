iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов

Наставник португальского гранда снял часть ответственности с голкипера сборной Украины.
Сегодня, 10:58
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин пропустил три мяча от французского Монако, но лиссабонская Бенфика сумела вырвать ничью. Главный тренер "орлов" Бруну Лаже прокомментировал выступление украинца, сообщает A Bola.

"Нет, это не проблема. Пока мяч дойдет до момента, когда Трубин должен вступить в игру, он проходит через 10 игроков. Неправильно сводить все попытки к индивидуальным ошибкам.

Важно посмотреть на то, что мы сделали. Мы сыграли очень хорошо против пятерки защитников, поэтому теперь есть еще один матч для просмотра и анализа. Это позволит нам улучшиться с имеющимися игроками", – заявил специалист.

Всего в нынешнем сезоне Трубин сыграл 35 матчей, в которых пропустил 34 мяча. "На ноль" украинец завершил 16 поединков во всех турнирах.

К слову, ранее Трубин получил худшие оценки за матч от статистических порталов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика бруну лаже Анатолий Трубин

Статьи по теме

"Игра далека от идеала": Трубин здраво оценил матч против Монако "Игра далека от идеала": Трубин здраво оценил матч против Монако
Третий гол – вина Трубина? Видео обзор матча Бенфика - Монако Третий гол – вина Трубина? Видео обзор матча Бенфика - Монако
Каков отец, таков и сын: Месси-самый младший взорвал сеть голом в стиле отца Каков отец, таков и сын: Месси-самый младший взорвал сеть голом в стиле отца
Хуанде Рамос назвал причину, почему Днепр не стал чемпионом УПЛ Хуанде Рамос назвал причину, почему Днепр не стал чемпионом УПЛ

Видео

Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда
Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Другие страны15:24
Каков отец, таков и сын: Месси-самый младший взорвал сеть голом в стиле отца
Украина15:20
Хуанде Рамос назвал причину, почему Днепр не стал чемпионом УПЛ
Теннис15:03
Во время теннисного турнира в Конго произошла стрельба рядом с кортом
Бокс15:00
"Мы оба непобежденные": известный боксер нацелился на бой с Усиком
Европа14:56
Беллингем узнал наказание за брань в адрес арбитра
Формула 114:28
Ферстаппен не оценил потенциал конкурентов в сезоне-2025
Украина14:18
Трансферы УПЛ: Карпаты подписали бразильца, Ворскла арендовала Пасича
Европа13:58
Арсен Венгер нашел сомнительный плюс от проведения клубного чемпионата мира
Теннис13:47
Ястремская уступила Швентек в 1/8 финала турнира в ОАЭ
НБА13:39
Претендент на MVP уволил агента перед подписанием исторического контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK