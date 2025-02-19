"Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин пропустил три мяча от французского Монако, но лиссабонская Бенфика сумела вырвать ничью. Главный тренер "орлов" Бруну Лаже прокомментировал выступление украинца, сообщает A Bola.
"Нет, это не проблема. Пока мяч дойдет до момента, когда Трубин должен вступить в игру, он проходит через 10 игроков. Неправильно сводить все попытки к индивидуальным ошибкам.
Важно посмотреть на то, что мы сделали. Мы сыграли очень хорошо против пятерки защитников, поэтому теперь есть еще один матч для просмотра и анализа. Это позволит нам улучшиться с имеющимися игроками", – заявил специалист.
Всего в нынешнем сезоне Трубин сыграл 35 матчей, в которых пропустил 34 мяча. "На ноль" украинец завершил 16 поединков во всех турнирах.
К слову, ранее Трубин получил худшие оценки за матч от статистических порталов.
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