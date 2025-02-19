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Футбол

Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов

Украинский голкипер пропустил трижды, но Бенфика прошла дальше.
Сегодня, 00:58
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, Бенфика встречалась на своем поле с Монако в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

После гостевой победы 1:0 "орлы" второй поединок завершили результативной ничьей 3:3 и завоевали путевку в 1/8 финала еврокубкового турнира.

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Ворота лиссабонской команды в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, став худшим игроком противостояния.

От статистических порталов после игры вратарь получил оценки 4.5 (WhoScored) и 5.3 (Sofascore), что является самыми низкими показателями.

За игровое время Трубин пропустил три гола, совершил четыре сейва и две результативные ошибки, отдал 60% точных передач (9/15), один раз успешно сыграл на выходе и в целом сделал 25 касаний к мячу.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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