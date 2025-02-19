iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика - Монако 3:3: обзор матча и результат игры 18.02.2025

Лиссабонцы в результативном противостоянии сумели обеспечить себе нужный результат.
Сегодня, 00:08
Бенфика сыграла вничью с Монако, но прошла дальше / Getty Images
Бенфика сыграла вничью с Монако, но прошла дальше / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, Бенфика принимала на своем поле Монако в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

После минимальной гостевой победы лиссабонская команда во втором поединке, дважды уступая по ходу встречи, сумела обеспечить себе нужный результат, завершив повторное противостояние результативной ничьей 3:3.

Читай также: Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов

Бенфика открыла счет в матче в середине первого тайма, когда Керем Актюркоглу успешно замкнул прострел в штрафную. Тем не менее вскоре Такуми Минамино восстановил равновесие, точно пробив в правый нижний угол ворот.

В начале второй половины встречи уже монегаски повели в поединке усилиями Эльесса Бен Сегира, но на 76-й минуте Вангелис Павлидис ответил реализованным пенальти. Впрочем, ничейный результат продержался пять минут, а Джордж Иленихена снова вывел Монако вперед и сравнял общий счет в противостоянии.

Все же лиссабонцам удалось еще быстрее отыграться усилиями Оркуна Кекчу и добыть важную ничью. В компенсированное время "орлы" могли получить шанс вырвать даже победу, но арбитр после консультации с VAR изменил свое решение о назначении еще одного одиннадцатиметрового удара в ворота монегасков.

Ворота Бенфики в этом поединке уже привычно защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Статистика матча Бенфика - Монако 1/16 финала Лиги чемпионов

Бенфика - Монако 3:3

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчу, 84 - Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.26
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 2 - 3
Фолы: 14 - 9

Бенфика: Трубин - Араужу, Силва, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Баррейру, Кекчу (Регу, 87) - Шельдеруп (Даль, 58), Павлидис (Белотти, 88), Актюркоглу (Амдуни, 57).

Монако: Маецки - Синго, Мависса (Иленихена, 80), Керер - Дьятта, Камара, Минамино (Мишаль, 87), Кайо Энрике (Уаттара, 80) - Аклиуш, Эмболо (Бирет, 65), Бен Сегир.

Предупреждения: Баррейру, Амдуни - Аклиуш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика монако Анатолий Трубин

Статьи по теме

Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов
Бенфика с Трубиным в большинстве одержала минимальную победу над Монако Бенфика с Трубиным в большинстве одержала минимальную победу над Монако
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:58
Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:27
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Лига Чемпионов00:11
Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф
Лига Чемпионов00:08
Бенфика с Трубиным вырвала безумную ничью, выбив Монако из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:04
Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Формула 123:52
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: как прошло мероприятие
Бокс23:35
"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом
Теннис22:56
Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае
Европа22:52
Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение
Лига Чемпионов22:18
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK