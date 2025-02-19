Бенфика - Монако 3:3: обзор матча и результат игры 18.02.2025

Лиссабонцы в результативном противостоянии сумели обеспечить себе нужный результат.

Бенфика сыграла вничью с Монако, но прошла дальше / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, Бенфика принимала на своем поле Монако в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

После минимальной гостевой победы лиссабонская команда во втором поединке, дважды уступая по ходу встречи, сумела обеспечить себе нужный результат, завершив повторное противостояние результативной ничьей 3:3.

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Бенфика открыла счет в матче в середине первого тайма, когда Керем Актюркоглу успешно замкнул прострел в штрафную. Тем не менее вскоре Такуми Минамино восстановил равновесие, точно пробив в правый нижний угол ворот.

В начале второй половины встречи уже монегаски повели в поединке усилиями Эльесса Бен Сегира, но на 76-й минуте Вангелис Павлидис ответил реализованным пенальти. Впрочем, ничейный результат продержался пять минут, а Джордж Иленихена снова вывел Монако вперед и сравнял общий счет в противостоянии.

Все же лиссабонцам удалось еще быстрее отыграться усилиями Оркуна Кекчу и добыть важную ничью. В компенсированное время "орлы" могли получить шанс вырвать даже победу, но арбитр после консультации с VAR изменил свое решение о назначении еще одного одиннадцатиметрового удара в ворота монегасков.

Ворота Бенфики в этом поединке уже привычно защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Статистика матча Бенфика - Монако 1/16 финала Лиги чемпионов

Бенфика - Монако 3:3

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчу, 84 - Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.26

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 2 - 3

Фолы: 14 - 9

Бенфика: Трубин - Араужу, Силва, Отаменди, Каррерас - Эурснес, Баррейру, Кекчу (Регу, 87) - Шельдеруп (Даль, 58), Павлидис (Белотти, 88), Актюркоглу (Амдуни, 57).

Монако: Маецки - Синго, Мависса (Иленихена, 80), Керер - Дьятта, Камара, Минамино (Мишаль, 87), Кайо Энрике (Уаттара, 80) - Аклиуш, Эмболо (Бирет, 65), Бен Сегир.

Предупреждения: Баррейру, Амдуни - Аклиуш.

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