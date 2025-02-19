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"Ужасный пенальтист": Тренер раскритиковал своего подопечного - претендента на Золотой мяч-2024

Адемола Лукман получил порцию критики в свой адрес.
Сегодня, 09:57
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Накануне итальянская Аталанта, являясь фаворитом противостояния с бельгийским Брюгге, проиграла и второй матч сопернику и вылетела из турнира.

Во втором тайме, при счете 1:3 в пользу бельгийцев, Аталанта получила право пробить пенальти, взявшийся делать автор единственного гола команды в этом матче Адемола Лукман. Тем не менее, футболист не обыграл голкипера соперника Симона Миньоле.

После матча главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не оценил такие действия своего подчиненного.

"Лукман не должен был выполнять пенальти, он один из худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная реализация 11-метровых даже на тренировках, он очень мало забивает их. не оценил".

Напомним, что Лукман в конце прошлого года вошел в список ТОП-30 футболистов претендентов на награду Золотой мяч, который в итоге выиграл испанский хавбек Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта

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