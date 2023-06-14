Северная Македония - Украина: новичок со Швейцарии рассудит поединок

В пятницу, 16 июня, состоится матч третьего тура квалификации между сборной Северной Македонии и Украины.

УЕФА официально назначил бригаду арбитров со Швейцарии. Главным арбитром встречи назначен швейцарец Лукас Фендрих.

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На линиях ему будут помогать Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни, а роль четвертого рефери исполнит Алессандро Дудич.

Отметим, что 38-летний судья не имеет большого международного опыта. Он обслуживал всего один поединок национальных сборных, в котором Албания обыграла Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что Стаховский отреагировал на дебют Реброва в сборной Украины.