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Футбол

Стаховский отреагировал на дебют Реброва в сборной Украины

Теннисист поздравил команду специалиста с успешным результатом в поединке с Германией.
Сегодня, 13:23
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках товарищеского матча сборная Украины сыграла вничью с Германией (3:3).

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил Сергея Реброва с дебютом во главе сборной Украины по футболу.

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Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обратился к Реброву.

"С успешным началом, друг", - написал Стаховский.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Германия - Украина.


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Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

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