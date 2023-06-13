Стаховский отреагировал на дебют Реброва в сборной Украины
Теннисист поздравил команду специалиста с успешным результатом в поединке с Германией.
В рамках товарищеского матча сборная Украины сыграла вничью с Германией (3:3).
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил Сергея Реброва с дебютом во главе сборной Украины по футболу.
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Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обратился к Реброву.
"С успешным началом, друг", - написал Стаховский.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Германия - Украина.