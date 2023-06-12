"Могли забивать даже больше": Ребров оценил ничейный результат матча с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от дебютного матча во главе команды, в котором его подопечные разошлись миром 3:3 с Германией.

"Сине-желтые", пропустив в начале встречи, сумели трижды поразить ворота соперника, но в итоге не смогли удержать преимущество в два мяча и завершили поединок вничью.

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"Мы пытались на каждую позицию создать конкуренцию. К игрокам, выпавшим из заявки на матч, нет никаких вопросов по поводу тренировочного процесса. Надо было решать, но я уверен, что они все понимают. Эти игроки будут готовиться к официальным матчам.

Ничья 3:3 с Германией - это успех или потеря победы? А вы спросите себя, успех ли это сыграть 3:3 с Германией. Это неофициальная игра. Я считаю, что мы создавали достаточно моментов, могли забивать даже больше.

Несколько замен были плановыми. Мы оставили две и использовали их в конце матча. Миколенко говорил, что немного чувствует колено.... В случае с последними двумя заменами мы смотрели по ситуации на поле.

Я благодарен игрокам, болельщикам, пришедшим на стадион. Мы чувствовали их поддержку, это было очень важно. Мы ощущали поддержку ВСУ. Эта игра была важной для Украины, я очень благодарен хозяевам. Для меня лично это важный матч, он первый. Я рад, что ребята серьезно отнеслись к игре. Я считаю, что мы показали достойный результат.

Повторюсь, это важный матч для Украины. Мы все благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором, за эту встречу", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Германия - Украина (3:3).