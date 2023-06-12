Германия - Украина 3:3: обзор матча и результат игры 12.06.2023

"Желто-синие" в первой игре под руководством Сергея Реброва не удержали преимущество в два гола.

В понедельник, 12 июня, в Бремене на Везерштадионе состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Эта встреча стала тысячной в истории немецкой команды, а также первой для нашей сборной под руководством Сергея Реброва. В связи с этим "желто-синие" потенциально могли испортить праздник своего оппонента, при этом отметив дебют тренера.

Стоит отметить, что почти именно так все и произошло. По крайней мере, все было максимально близко к этому.

Однако игра началась для Украины неудачно. Уже на шестой минуте немцы повели в счете после того, как удар Мариуса Вольфа из пределов штрафной подкорректировал Никлас Фуллькруг.

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К счастью, подопечным Реброва удалось не только быстро отыграться, но и даже выйти вперед. Александр Тымчик после заброса от Ильи Забарного отдал пас на Виктора Цыганкова, который с нерабочей правой ноги пробил в дальний угол.

Сначала судья зафиксировал офсайд у игрока Жироны, но после подсказки арбитра на VAR гол украинца все же был засчитан.

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А всего спустя четыре минуты наша сборная шокировала весь бременский стадион, когда Антонио Рюдигер переправил мяч в собственные ворота после удара Михаила Мудрика (мяч летел мимо левой штанги).

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При таком развитии событий украинцы достаточно уверенно себя чувствовали, чего не скажешь о хозяевах поля, чья ситуация ухудшилась на старте второго тайма.

Артем Довбик запрессинговал Матиаса Гинтера, отобрал у него мяч и покатил его на Цыганкова, который ударом в касание по уже пустым воротам увеличил преимущество Украины до двух голов.

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После ряда замен немецкая сборная активизировалась, что позволило ей отыграть один мяч. Рюдигер забросил мяч на Кая Хаверца, а игрок Челси, помогая себе руками, помешал Николаю Матвиенко совершить отбор.

Центрбек Шахтера остановился, расставив руки в сторону, в то же самое время Хаверц спокойно переиграл Анатолия Трубина.

Источник: Getty Images

А в добавленное время Германия восстановила паритет. Эдуард Соболь в собственной штрафной сбил Хаверца, за что арбитр назначил 11-метровый.

Трубин хоть и угадал направление полета мяча, но удар Джошуа Киммиха был слишком уж точен.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В итоге команды завершили матч 3:3 - так же, как и двенадцать лет назад на реконструированном НСК Олимпийский. И так же, как и тогда, Украина не удержала счет 3:1 в свою пользу.

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Статистика товарищеского матча Германия - Украина

Германия - Украина 3:3

Голы: Фуллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90 (пен.) - Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (аг).

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 9 - 7

Атаки: 170 - 48

Германия: Трапп - Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек (Клостерманн, 46) - Вольф (Хофманн, 62), Горецка (Мусиала, 62), Киммих, Раум (Хенрихс, 71) - Брандт (Вирц, 71), Фуллькруг (Хаверц, 46), Сане.

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 78) - Цыганков (Зубков, 71), Степаненко (Игнатенко, 64), Судаков, Мудрик (Пихаленок, 78) - Ярмоленко (Малиновский, 64, Довбик (Ванат, 64).

Предупреждение: Малиновский.