Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча 12.06.2023

В понедельник, 12 июня, на бременском Везерштадионе прошла товарищеская встреча сборных Германии и Украины в честь 1000-го поединка в истории "бундестим".

Хозяева поля быстро вышли вперед, благодаря удару Мариуса Вольфа в Никласа Фуллькруга, от которого мяч влетел в сетку ворот Анатолия Трубина.

Вскоре "желто-синие" отыгрались и даже вышли вперед: сначала Виктор Цыганков нерабочей правой ногой восстановил паритет, а затем мяч после удара Михаила Мудрика попал в Антонио Рюдигера, от которого он и оказался в воротах.

После перерыва Цыганков оформил дубль, но в самом конце поединка сначала Кай Хаверц сократил отставание немцев в счете, после чего Джошуа Киммих реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Украина:

Германия - Украина 3:3

Голы: Фуллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90 (пен.) - Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (аг).

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 9 - 7

Атаки: 170 - 48

Германия: Трапп - Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек (Клостерманн, 46) - Вольф (Хофманн, 62), Горецка (Мусиала, 62), Киммих, Раум (Хенрихс, 71) - Брандт (Вирц, 71), Фуллькруг (Хаверц, 46), Сане.

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 78) - Цыганков (Зубков, 71), Степаненко (Игнатенко, 64), Судаков, Мудрик (Пихаленок, 78) - Ярмоленко (Малиновский, 64, Довбик (Ванат, 64).

Предупреждение: Малиновский.

Источник: MEGOGO