Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча 12.06.2023
В понедельник, 12 июня, на бременском Везерштадионе прошла товарищеская встреча сборных Германии и Украины в честь 1000-го поединка в истории "бундестим".
Хозяева поля быстро вышли вперед, благодаря удару Мариуса Вольфа в Никласа Фуллькруга, от которого мяч влетел в сетку ворот Анатолия Трубина.
Вскоре "желто-синие" отыгрались и даже вышли вперед: сначала Виктор Цыганков нерабочей правой ногой восстановил паритет, а затем мяч после удара Михаила Мудрика попал в Антонио Рюдигера, от которого он и оказался в воротах.
После перерыва Цыганков оформил дубль, но в самом конце поединка сначала Кай Хаверц сократил отставание немцев в счете, после чего Джошуа Киммих реализовал пенальти, установив окончательный счет.
Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Украина:
Германия - Украина 3:3
Голы: Фуллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90 (пен.) - Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (аг).
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 9 - 7
Атаки: 170 - 48
Германия: Трапп - Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек (Клостерманн, 46) - Вольф (Хофманн, 62), Горецка (Мусиала, 62), Киммих, Раум (Хенрихс, 71) - Брандт (Вирц, 71), Фуллькруг (Хаверц, 46), Сане.
Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 78) - Цыганков (Зубков, 71), Степаненко (Игнатенко, 64), Судаков, Мудрик (Пихаленок, 78) - Ярмоленко (Малиновский, 64, Довбик (Ванат, 64).
Предупреждение: Малиновский.
Источник: MEGOGO