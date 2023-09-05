Назарина: Для меня большая честь представлять Украину, особенно в это непростое время

Полузащитник Шахтера Егор Назарина получил дебютный вызов в расположение сборной Украины.

За несколько дней до матча с Англией 26-летний хавбек рассказал о своих эмоциях от этого события.

"Я очень рад своему дебютному вызову в национальную сборную. Для меня это большая честь и гордость — представлять Украину, особенно в это непростое время", - цитирует Егора официальный сайт УАФ.

"Что касается тяжелого прибытия в лагерь сборной — ты понимаешь, куда едешь, поэтому дорога отходит на второй план. Мы добирались сюда после матча в Ужгороде. Ехали во Вроцлав через Жешув, где переночевали".

Источник: УАФ

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"Но здесь все хорошо, все рады прибыть в расположение национальной команды, увидеть друг друга, поэтому работаем с позитивом, готовимся к важным поединкам. Понимаем, что работа будет нелегкой".

"Разговора с главным тренером у меня еще не было, но все еще впереди. Как и все, я ожидаю от будущих матчей положительного результата. Что касается наших соперников, то, как свидетельствует опыт, в футболе не всегда побеждают фавориты. Будем верить в себя и в положительный результат".

Напомним, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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