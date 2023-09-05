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Игрок сборной Украины пропустит матчи против Англии и Италии из-за травмы

Его место займет игрок из резервного списка.
Сегодня, 12:53
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Хавбек Динамо Николай Шапаренко покинул расположение сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 24-летний полузащитник не успевает вовремя восстановиться от повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра, которое он получил во время матча квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

После обследования в расположении национальной команды стало известно, что на полное восстановление ему потребуются прмерно три недели.

Его место в заявке "желто-синих" на ближайшие матчи отбора чемпионата Европы-2024 против Англии и Италии займет хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок, который был довызван из резервного списка.

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Напомним, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября. Начало встречи, которая пройдет в польском Вроцлаве, запланировано на 19:00 по Киеву.

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