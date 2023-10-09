Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят

Александр Караваев оценил ситуацию в сборной накануне матчей отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что в этих матчах не примут участия Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, которые получили травмы.

Однако Караваев не сильно переживает по поводу отстутствия лидеров, игрок убежден, что это даже сильнее мотивирует остальных ребят. К тому же в сборной и без них большая конкуренция.

"Жаль, что с нами пока нет Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Это наши лидеры, поэтому это большая потеря. Виктор в последних матчах за Жирону и забивал, и отдавал. И Ярмоленко забил. Но случилось, как случилось. Даже несмотря на такие потери, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем отыграть на любом фланге или на острие атаки.

Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят. В сборную приезжают все самые лучшие на данный момент. Наиболее подготовленные и с игровой практикой. Все они могут помочь команде. У нас сильный тренерский штаб, который разбирает каждую игру", - приводит слова Александра сайт УАФ.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Северная Македония.

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