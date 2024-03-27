Привет из Каталонии: Жирона поздравила Цыганкова и Довбика с выходом на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве состоялся финальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сборная Украины обыграла сборную Исландии со счетом 2:1.

На старте второго тайма подопечным Сергея Реброва удалось забить быстрый гол, который восстановил паритет.

Результативным ударом по воротам исландцев отметился Виктор Цыганков, чей гол не остался не замеченным в социальных сетях его клуба Жироны.

Сначала каталонцы просто написали имя украинца, после чего написали его прозвище "Tsygangoat".

⚽️ VIKTOOOOOOOOOOOOOOR! 😍🇺🇦 — Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024

А уже после финального свистка Жирона поздравила его и Артема Довбика, который появился на поле на 72-й минуте, с выходом на Евро-2024.

"Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют на чемпионате Европы! Поздравляем ребят!".

✅ Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov jugaran l’Eurocopa! 🇺🇦



👏 Enhorabona, nois! ❤️🤍#EURO2024 pic.twitter.com/tFeqVc2hdC — Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024

Напомним, что будущий чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии, станет для Украины уже четвертым подряд, на котором выступят "желто-синие".

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