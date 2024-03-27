iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Привет из Каталонии: Жирона поздравила Цыганкова и Довбика с выходом на Евро-2024

Испанский клуб отметил заслуги своих украинских футболистов.
Сегодня, 00:23
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Во вторник, 26 марта, во Вроцлаве состоялся финальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сборная Украины обыграла сборную Исландии со счетом 2:1.

На старте второго тайма подопечным Сергея Реброва удалось забить быстрый гол, который восстановил паритет.

Результативным ударом по воротам исландцев отметился Виктор Цыганков, чей гол не остался не замеченным в социальных сетях его клуба Жироны.

Сначала каталонцы просто написали имя украинца, после чего написали его прозвище "Tsygangoat".

А уже после финального свистка Жирона поздравила его и Артема Довбика, который появился на поле на 72-й минуте, с выходом на Евро-2024.

"Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют на чемпионате Европы! Поздравляем ребят!".

Напомним, что будущий чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии, станет для Украины уже четвертым подряд, на котором выступят "желто-синие".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины чемпионат Европы Виктор Цыганков Жирона артем довбик чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020 Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:59
Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Европа01:34
"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом
Европа01:20
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Евро-202401:06
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Евро-202400:59
Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии
Евро-202400:58
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Евро-202400:42
Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
Евро-202400:38
Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины
Евро-202400:36
Цыганков: Не застал радость в раздевалке
Евро-202400:31
Евро-2024: определились все 24 команды, которые сыграют в Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK