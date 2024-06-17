"Какая гадость!": реакция Сети на позорное поражение Украины от Румынии

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.

Подопечные Сергея Реброва потерпели разгромной поражение - 0:3.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поединка.

Всі кажуть, що збірній України пора додому... Наберіться терпіння, наступний літак з Мюнхену до Познані тільки через 8 годин. — Romano Di Romzio (@_rom4ick_) June 17, 2024

Я ніколи не був і не буду хейтером Збірної України 🇺🇦. Сьогодні був жахливий день для Збірної України 😥. Абсолютно нічого не виходило 😥. "Чорний день" в історії Збірної України 😥. Але як відданий фан, віритиму у Збірну завжди 🙏🇺🇦 !#Romania 🇷🇴 #Ukraine 🇺🇦 #EURO2024 ⚽️ pic.twitter.com/7a1kB3YT6d — Брюс Всемогутній 🇺🇦⚽️ (@BruceWillisUA) June 17, 2024

Трансляція - не робе

Румуни - бігають

Україна - програє

ТИ ШО ПЛАЧЕШ??? Нє блять, сміюсь — aнdрій бджоляр (@pan_nikhto) June 17, 2024

Матч Румунія - Україна в кількох реченнях:

Контратака наших: Судаков обводить всіх, кого треба і не треба, не в змозі віддати пас на ближнього

Контратака румунів: гравці знаходять одне одного, пасують на партнера, забивають гол

От і вся різниця... — Mykola (@mykolangelo) June 17, 2024

Румунія - Україна

3- 0

Хлопці, це ваш фронт і треба його тримати!!! pic.twitter.com/swdId9NGVr — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) June 17, 2024

Забрав сина з садочку раніше, щоб ми разом подивилися Україна-Румунія, бо ж цей матч збірна мала би вигравати

Ахах

Ахахахах

Ахахахахахахахахах — Sashko Kulchytsky (@kulchytsky) June 17, 2024

Футбол Україна-Румунія 0-3

Наші - 11 окремих зажерливих мудаків, половина з яких грають у престижних західних клубах і отримують купу грошей. Плюс ці непотрібні понти з рекламою перед матчем. Ганьба !

Румуни - є команда! Є тактика. Не здивуюся, якщо Румунія вийде до 1/4 фіналу — Бачу Пікчу (@BachuPicchu) June 17, 2024

Не кажи гоп - поки не перескочиш. Або, ми самі винні в тому, що недооцінюємо суперників🤷🏼‍♀️

3:0 #футбол#збірнаукраїни#україна — шотландка 😺 (@_Scottish_fold1) June 17, 2024

Висновок один: Румунія хотіла виграти більше ніж Україна — Denys Chainyk (@DenysChainyk) June 17, 2024

Я пропоную збірній України перестати грати футбол, а просто наступні 2 матчі взяти і відсмоктати бельгійцям і словакам. Так буде видовишніше…#Україна — Український прутень (@shoxezy) June 17, 2024

Україна не футбольна країна, бо ми цивілізовані.

Футбольні країни - це країни третього світу, загашники людства.

Цивілізовані люди ніколи не виграють у ноговий м'яч проти мавп. В нас надто мало мавп'ячої крові. — Ні (@pangalushka) June 17, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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