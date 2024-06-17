"Какая гадость!": реакция Сети на позорное поражение Украины от Румынии
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.
Подопечные Сергея Реброва потерпели разгромной поражение - 0:3.
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ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поединка.
Всі кажуть, що збірній України пора додому... Наберіться терпіння, наступний літак з Мюнхену до Познані тільки через 8 годин.— Romano Di Romzio (@_rom4ick_) June 17, 2024
Я ніколи не був і не буду хейтером Збірної України 🇺🇦. Сьогодні був жахливий день для Збірної України 😥. Абсолютно нічого не виходило 😥. "Чорний день" в історії Збірної України 😥. Але як відданий фан, віритиму у Збірну завжди 🙏🇺🇦 !#Romania 🇷🇴 #Ukraine 🇺🇦 #EURO2024 ⚽️ pic.twitter.com/7a1kB3YT6d— Брюс Всемогутній 🇺🇦⚽️ (@BruceWillisUA) June 17, 2024
Трансляція - не робе— aнdрій бджоляр (@pan_nikhto) June 17, 2024
Румуни - бігають
Україна - програє
ТИ ШО ПЛАЧЕШ??? Нє блять, сміюсь
Матч Україна - Румунія. pic.twitter.com/cFORVkOiX1— Cтрикoза 🇺🇦 (@strykoza_ua) June 17, 2024
Матч Румунія - Україна в кількох реченнях:— Mykola (@mykolangelo) June 17, 2024
Контратака наших: Судаков обводить всіх, кого треба і не треба, не в змозі віддати пас на ближнього
Контратака румунів: гравці знаходять одне одного, пасують на партнера, забивають гол
От і вся різниця...
Румунія - Україна— Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) June 17, 2024
3- 0
Хлопці, це ваш фронт і треба його тримати!!! pic.twitter.com/swdId9NGVr
Забрав сина з садочку раніше, щоб ми разом подивилися Україна-Румунія, бо ж цей матч збірна мала би вигравати— Sashko Kulchytsky (@kulchytsky) June 17, 2024
Ахах
Ахахахах
Ахахахахахахахахах
Футбол Україна-Румунія 0-3— Бачу Пікчу (@BachuPicchu) June 17, 2024
Наші - 11 окремих зажерливих мудаків, половина з яких грають у престижних західних клубах і отримують купу грошей. Плюс ці непотрібні понти з рекламою перед матчем. Ганьба !
Румуни - є команда! Є тактика. Не здивуюся, якщо Румунія вийде до 1/4 фіналу
Не кажи гоп - поки не перескочиш. Або, ми самі винні в тому, що недооцінюємо суперників🤷🏼♀️— шотландка 😺 (@_Scottish_fold1) June 17, 2024
3:0 #футбол#збірнаукраїни#україна
Висновок один: Румунія хотіла виграти більше ніж Україна— Denys Chainyk (@DenysChainyk) June 17, 2024
Я пропоную збірній України перестати грати футбол, а просто наступні 2 матчі взяти і відсмоктати бельгійцям і словакам. Так буде видовишніше…#Україна— Український прутень (@shoxezy) June 17, 2024
Україна не футбольна країна, бо ми цивілізовані.— Ні (@pangalushka) June 17, 2024
Футбольні країни - це країни третього світу, загашники людства.
Цивілізовані люди ніколи не виграють у ноговий м'яч проти мавп. В нас надто мало мавп'ячої крові.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.
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