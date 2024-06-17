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"Какая гадость!": реакция Сети на позорное поражение Украины от Румынии

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях про игру украинской команды.
Сегодня, 19:11
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.

Подопечные Сергея Реброва потерпели разгромной поражение - 0:3.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поединка.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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