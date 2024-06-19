"На высоких тонах": Малиновский рассказал про разговор без Реброва после матча с Румынией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, как команда отреагировала на поражение от Румынии (0:3) на Евро-2024.

По словам футболиста, игроки провели серьезную беседу без главного тренера сборной Сергея Реброва.

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"То, что было на высоких тонах – это 100 процентов. То, о чем мы говорили в раздевалке после матча, останется в раздевалке. Я же говорю, самое главное – то, что то, что сказали в раздевалке, всем нужно подумать над этим и сделать правильные выводы.

Я считаю, что у нас очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым футболистам. У них уже есть опыт, Ярмоленко уже 4-е Евро играет. От капитана, от ребят, уже опытных, мы услышали много добрых слов, скажем так", - отметил Малиновский.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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