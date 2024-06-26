Англия - Словения: видеообзор матча и лучшие моменты поединка Евро-2024 26.06.2024

В рамках третьего тура группы С Евро-2024 Англия сыграла со Словенией.

Лучше всего этот матч можно описать словами: Одни не хотели - другие не могли.

Обе команды не смогли открыть счет в этом матче, который завершился скучной нулевой ничьей.

Видеообзор матча Евро-2024 Англия - Словения

Англия - Словения 0:0

xG:0.92 - 0.19

Владение мячом: 76% - 24

Удары: 10 - 4

Удары в створ ворот: 3 - 1

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