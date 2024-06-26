Англия - Словения: видеообзор матча и лучшие моменты поединка Евро-2024 26.06.2024
Вашему вниманию самые интересные мгновения поединка.
В рамках третьего тура группы С Евро-2024 Англия сыграла со Словенией.
Лучше всего этот матч можно описать словами: Одни не хотели - другие не могли.
Обе команды не смогли открыть счет в этом матче, который завершился скучной нулевой ничьей.
Видеообзор матча Евро-2024 Англия - Словения
Англия - Словения 0:0
xG:0.92 - 0.19
Владение мячом: 76% - 24
Удары: 10 - 4
Удары в створ ворот: 3 - 1
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