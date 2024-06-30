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Мейну стал третьим самым молодым игроком в стартовом составе сборной Англии на Евро в истории

Вундеркинда опередили лишь два легендарных форварда.
Сегодня, 18:49
Кобби Мейну / Getty Images
Кобби Мейну / Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия сыграет со Словакией.

В старте "трех львов" вышел Кобби Мейну, которому на момент матча исполняется 19 лет и 172 дня. Таким образом, хавбек вошел в топ-3 самых молодых игроков сборной Англии, которые выходили с первых минут на матч чемпионата Европы.

В возрасте младшем чем Кобби на Евро со старта играли лишь Уэйн Руни и Майкл Оуэн.

Напомним, ранее сообщалось, что игроку сборной Англии после падения с велосипеда подарили детский шлем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 англия Кобби Мейну

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