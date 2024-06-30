Футболист сборной Англии получил в подарок детский шлем после падения с велосипеда

Теперь Энтони Гордон может не бояться падений.

В воскресенье, 30 июня, сборная Англии сыграет с национальной командой Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Участие на пресс-конференции принимал футболист "трех львов" Энтони Гордон.

Англичанин на мероприятии появился в садинах и множественными царапинами. Как стало известно, накануне он упал с велосипеда.

Один из фотографов сделал подарок Гордону, подарив ему детский шлем, а также стабилизаторы для велосипеда.

"Мы отправились в восстановительную велосипедную поездку. Был прекрасный день, и я ехал вниз и пытался снять короткое видео для своей семьи.

Не успел я опомниться, как уже рухнул лицом на пол. У меня несколько порезов и синяков. Ничего болезненного".

"Самое ужасное во всей этой истории то, что я разговаривала по телефону и не знала, что падаю, пока не ударилась об землю.

Мораль этой истории в том, что мы слишком много времени проводим в телефоне. Наслаждайтесь моментом, а не пишите по телефону", - приводит слова Гордона The Sun.

Позже Гордон пошутил над собой, опубликовав фотографию перед аварией: "Как все началось и как все сейчас...".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Словакия, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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