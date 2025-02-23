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Барселона дожала Лас-Пальмас и сохранила лидерство в Ла Лиге

Команда Ханси Флика одержала победу на Гран-Канарии.
Сегодня, 00:19
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

К экватору первой половины Лас-Пальмас успел упустить две возможности забить. Сначала Щесны перевел на угловой удар Рамиреса. А после стандарта кто-то из защитников подставил ногу под выстрел Байчетича.

Барса приступила к делу после перерыва. На 61-й минуте Рафинья головой пробил мимо ворот после навеса Ямала. В следующей атаке каталонцы вышли вперед – Ольмо сыграл в стенку с тем же Ямалом и от перекладины отправил мяч в сетку.

Островитяне могли отыграться, но Рамирес не попал в левый угол. Зато Барселона в добавленное арбитром время смогла удвоить преимущество. Это Торрес в два касания воспользовался передачей Рафиньи и вернул "блаугранас" лидерство в Ла Лиге (54 очка).

Статистика матча Лас-Пальмас – Барселона 25-го тура чемпионата Испании

Лас-Пальмас – Барселона – 0:2
Голы: Ольмо, 62, Торрес, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 1.47
Владение мячом: 30 % - 70 %
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 5 – 3
Фолы: 13 - 4

Лас-Пальмас: Силлессен – Вити (Пеццолеси, 85), Суарес, Мармоль, Муньос – Эссугу (Кампанья, 67) – Рамирес, Муньос, Байчетич (Рамирес, 85), Молейро (Фустер, 67) – Макберни (Мата, 67)

Барселона: Щесны – Кунде, Гарсия, Кубарси, Бальде – Касадо, Педри (де Йонг, 85) – Ямал (Торрес, 85), Лопес (Ольмо, 46), Диас (Мартин, 90) – Левандовски

Предупреждения: Суарес – де Йонг

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона лас-пальмас Ла Лига

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