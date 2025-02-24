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Футбол

Манчестер Юнайтед продолжает сокращать рабочий штат из-за экономии

Сложные времена требуют сложных решений.
Вчера, 18:52

Манчестер Юнайтед продолжает сокращать свой рабочий штат.

Манкунианцы уволят еще от 150 до 200 сотрудников. Об этом сообщается в сообщении на сайте клуба.

Решение принято в связи с изменением корпоративной структуры, которая призвана помочь вытащить клуб из финансового кризиса.

По плану, Манчестер Юнайтед снова должен стать прибыльным предприятием после 5 лет подряд убыточности.

Прошлым летом, «красные дьяволы» уволили 250 человек

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