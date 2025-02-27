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Футбол

Реал потерял основного хавбека на длительный срок

Королевский клуб остался без "нового Крооса" на важный отрезок сезона.
Сегодня, 16:26
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Испанец Дани Себальос попал в лазарет "сливочных". 28-летний полузащитник получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек ощутил дискомфорт под занавес поединка Кубка Испании. Детальное медицинское обследование выявило у него повреждение полуперепончатой ​​мышцы ноги с влиянием на сухожилие. Восстановление Себальоса продлится до двух месяцев.

В нынешнем сезоне воспитанник Бетиса пробился в основную обойму Реала. В команде Анчелотти Себальос начал выполнять функции, которыми раньше занимался Тони Кроос. В кампании 2024/25 хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативных передачи.

К слову, накануне Реал обыграл Реал Сосьедад в полуфинале Копа дель Рей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Себальос

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