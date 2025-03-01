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Футбол

Челси передумал подписывать летом очередного вратаря

Руководство клуба верит в потенциал своих футболистов.
Сегодня, 09:33
Роберт Санчес / Getty Images
Роберт Санчес / Getty Images

Челси не будет подписывать летом нового вратаря, утверждает Daily Mail.

Считается, что в клубе недовольны вратарской позицией, ни один из киперов не сумел убедить тренерский штаб. 

А потому в течение текущего сезона лондонцы активно следили за Майком Меньяном и Грегором Кобелем, но, как утверждает издание, все же отказались от трансфера.

Руководство клуба все еще считает, что Марк Пендерс и Филип Йоргенсен имеют потенциал стать игроками мирового уровня, а пока за место в основе поборються Роберт Санчес и Джордже Петрович.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать нового вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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