Челси передумал подписывать летом очередного вратаря
Руководство клуба верит в потенциал своих футболистов.
Челси не будет подписывать летом нового вратаря, утверждает Daily Mail.
Считается, что в клубе недовольны вратарской позицией, ни один из киперов не сумел убедить тренерский штаб.
А потому в течение текущего сезона лондонцы активно следили за Майком Меньяном и Грегором Кобелем, но, как утверждает издание, все же отказались от трансфера.
Руководство клуба все еще считает, что Марк Пендерс и Филип Йоргенсен имеют потенциал стать игроками мирового уровня, а пока за место в основе поборються Роберт Санчес и Джордже Петрович.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать нового вратаря.
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